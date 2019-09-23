Haftanın maçı Dolmabahçe'de

Süper Lig'de haftanın maçında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Lige son 15 sezonun en kötü başlangıcını yapan Beşiktaş, rakibini yenerek çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

Süper Lig'de 5. haftanın sonucu en çok merak edilen mücadelesinde Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip eksik futbolcular nedeniyle özellikle savunma bölgesinde sıkıntı yaşıyor. Kırmızı kart cezalıları Elneny ve Vida ile sakatlıkları bulunan Ruiz ve Roco forma giyemeyecek. Adem Ljajic ise sarı kart cezası sınırında yer alıyor.

Süper Lig'de geride kalan 4 haftada 4 puan toplayan Abdullah Avcı'nın ekibi hafta içinde Slovan Bratislava ile oynanan UEFA Avrupa lLgi mücadelesini ise 4-2 kaybetti.

Beşiktaş gibi lige iyi bir başlangıç yapamayan Medipol Başakşehir, rakibini mağlup ederek moral bulmak istiyor.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki turuncu-lacivertli ekip, haftaya 4 puanla girdi.

Vodafone Park'ta saat 20'de başlayacak Beşiktaş-Medipol Başakşehir mücadelesini Suat Arslanboğa yönetecek.