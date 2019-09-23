23 Eylül 2019, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Haftanın maçı Dolmabahçe'de

Süper Lig'de haftanın maçında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Lige son 15 sezonun en kötü başlangıcını yapan Beşiktaş, rakibini yenerek çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.
23.09.2019

Süper Lig'de 5. haftanın sonucu en çok merak edilen mücadelesinde Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip eksik futbolcular nedeniyle özellikle savunma bölgesinde sıkıntı yaşıyor. Kırmızı kart cezalıları Elneny ve Vida ile sakatlıkları bulunan Ruiz ve Roco forma giyemeyecek. Adem Ljajic ise sarı kart cezası sınırında yer alıyor.

Süper Lig'de geride kalan 4 haftada 4 puan toplayan Abdullah Avcı'nın ekibi hafta içinde Slovan Bratislava ile oynanan UEFA Avrupa lLgi mücadelesini ise 4-2 kaybetti.

Beşiktaş gibi lige iyi bir başlangıç yapamayan Medipol Başakşehir, rakibini mağlup ederek moral bulmak istiyor.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki turuncu-lacivertli ekip, haftaya 4 puanla girdi.

Vodafone Park'ta saat 20'de başlayacak Beşiktaş-Medipol Başakşehir mücadelesini Suat Arslanboğa yönetecek.

Beşiktaş topu alıyor maçı veriyor Beşiktaş topu alıyor maçı veriyor 22.09.2019
Beşiktaş ile Başakşehir 25. randevuda Beşiktaş ile Başakşehir 25. randevuda 22.09.2019
Beşiktaş'a Victor Ruiz'den kötü haber Beşiktaş'a Victor Ruiz'den kötü haber 21.09.2019
Karius özür diledi Karius özür diledi 21.09.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Karius yeniden hedef tahtasında Karius yeniden hedef tahtasında 21.09.2019
Caner'in attığı 100 taç atışının 98'i hatalı "Caner'in attığı 100 taç atışının 98'i hatalı" 20.09.2019
Beşiktaş rakiplerini durduramıyor Beşiktaş rakiplerini durduramıyor 20.09.2019
Beşiktaş Avrupa'da ağır yaralı Beşiktaş Avrupa'da ağır yaralı 20.09.2019
Turgay Demir: Beşiktaş'tan bu sezon bir cacık olmaz Turgay Demir: Beşiktaş'tan bu sezon bir cacık olmaz 20.09.2019
Abdullah Avcı: Beşiktaş taraftarından özür diliyoruz Abdullah Avcı: Beşiktaş taraftarından özür diliyoruz 20.09.2019
Beşiktaş'ın Avrupa'da 217. sınavı Beşiktaş'ın Avrupa'da 217. sınavı 19.09.2019
Holosko: Beşiktaş'tan teklif gelirse giderim Holosko: Beşiktaş'tan teklif gelirse giderim 19.09.2019
Dorukhan Toköz'ün hayali Premier Lig Dorukhan Toköz'ün hayali Premier Lig 19.09.2019
Avcı Avrupa'da yeni sayfa açmak istiyor Avcı Avrupa'da yeni sayfa açmak istiyor 19.09.2019
Beşiktaş Avrupa macerasına başlıyor Beşiktaş Avrupa macerasına başlıyor 19.09.2019
Abdullah Avcı: Bu bir Playstation oyunu değil! Abdullah Avcı: Bu bir Playstation oyunu değil! 18.09.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Dev maç öncesi Galatasaray'a iyi Fenerbahçe'ye kötü haber!
Abdullah Avcı'dan sürpriz tercih! İşte Beşiktaş'ın Başakşehir 11'i
Tolga Ciğerci'den Galatasaraylıları kızdıran sözler!
Galatasaray'da Fatih Terim locada çılgına döndü! İşte sebebi...
Galatasaray taraftarından Falcao tepkisi
Malatya'da tartışılan pozisyon! Taç ve tekrar
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör