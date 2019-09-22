Beşiktaş topu alıyor maçı veriyor

Bu sezon topla oynama oranında rakiplerine büyük üstünlük kuran Beşiktaş'ın bu başarısı sonuca gitmeye yetmedi. Süper Lig'de 4, UEFA ​Avrupa Ligi'nde 1 mücadeleye çıkan siyah beyazlılar, bu maçlarda yüzde 67 topla oynama ortalaması yakaladı. Ancak Beşiktaş bu olumlu istatistiği skora yansıtamadı ve beş maçın sadece birinde 3 puana ulaşabildi.

Sadece Göztepe mücadelesini kazanan siyah beyazlılar, topla oynama oranlarında yüzde 63'e 37'lik üstünlük kurduğu Sivasspor maçını 3-0, Gazişehir Gaziantep maçını ise 3-2 kaybetti. Çaykur Rizespor maçında konuk ekip yüzde 30 topa sahip olabilirken Beşiktaş yüzde 70'lik topla oynama oranına rağmen sahadan 1 puanla ayrıldı.

Son olarak Slovan bratislava maçında yüzde 72'yle bu sezonun topla oynama rekorunu kıran siyah beyazlılar, yine skorda üstünlüğü yakalamadı ve mücadeleyi 4-2 kaybetti.