22 Eylül 2019, Pazar
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Beşiktaş topu alıyor maçı veriyor
Bu sezon topla oynama oranında rakiplerine büyük üstünlük kuran Beşiktaş'ın bu başarısı sonuca gitmeye yetmedi. Süper Lig'de 4, UEFA Avrupa Ligi'nde 1 mücadeleye çıkan siyah beyazlılar, bu maçlarda yüzde 67 topla oynama ortalaması yakaladı. Ancak Beşiktaş bu olumlu istatistiği skora yansıtamadı ve beş maçın sadece birinde 3 puana ulaşabildi.
22.09.2019
Sadece Göztepe mücadelesini kazanan siyah beyazlılar, topla oynama oranlarında yüzde 63'e 37'lik üstünlük kurduğu Sivasspor maçını 3-0, Gazişehir Gaziantep maçını ise 3-2 kaybetti. Çaykur Rizespor maçında konuk ekip yüzde 30 topa sahip olabilirken Beşiktaş yüzde 70'lik topla oynama oranına rağmen sahadan 1 puanla ayrıldı.
Son olarak Slovan bratislava maçında yüzde 72'yle bu sezonun topla oynama rekorunu kıran siyah beyazlılar, yine skorda üstünlüğü yakalamadı ve mücadeleyi 4-2 kaybetti.
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