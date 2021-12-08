08 Aralık 2021, Çarşamba
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Dikkat çeken Sergen Yalçın sözleri! "Marka değerinden yiyor"
A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Spor Ajansı programında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile ilgili flaş yorumlarda bulundu. Korkmaz, "Sergen Yalçın aynı Sergen Yalçın, yardımcıları aynı yardımcılar. Daha iyi bir kadro var. Aynı tesislerde çalışıyorlar. Bütün suçlu da Sergen Yalçın diyemeyiz ama Sergen hoca bence bırakmalı. Kendinden yiyor, marka değerinden yiyor." dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
08.12.2021
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