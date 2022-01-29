BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaşlı yıldıza sert eleştiri! "Hayal kırıklığı"
Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan transfer ettiği Miralem Pjanic beklenen katkıyı veremedi. Beşiktaş formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 4 asist yapan Boşnak futbolcu, istatistiklerine gol ekleyemedi. A Spor yorumcusu Hayri Beşer, Pjanic'i eleştirdi. Beşer, "Tam bir hayal kırıklığıdır. Barcelona'dan buraya gelirken Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çekmeyi beklemezdi. Sportif anlamda aradığını bulamadı ama Beşiktaş ona mutluluk verdi. Dalgalı bir performansı var." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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