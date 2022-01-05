05 Ocak 2022, Çarşamba

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GOL | Beşiktaş 1-1 Antalyaspor

Turkcell Süper Kupa Final maçında Fraport TAV Antalyaspor, Atiba Hutchinson'ın 74. dakikada kendi kalesine attığı golle Beşiktaş karşısında skoru 1-1'e getirdi.
05.01.2022
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GOL | Beşiktaş 1-1 Antalyaspor GOL | Beşiktaş 1-1 Antalyaspor 05.01.2022
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