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GOL | Beşiktaş 1-0 Ümraniyespor

Beşiktaş hazırlık maçında Ümraniyespor karşısında 37. dakikada Mehmet Topal'ın golü ile 1-0 öne geçti.
02.09.2021
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GOL | Beşiktaş 1-0 Ümraniyespor GOL | Beşiktaş 1-0 Ümraniyespor 02.09.2021
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