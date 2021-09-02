Beşiktaş'tan Mohamed Elneny atağı! Arsenal'le görüşmeler başladı

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, bir dönem kiralık olarak kadrosuna kattığı Mohamed Elneny için kulübü Arsenal'le görüşmelere başladı. Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

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