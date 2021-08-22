22 Ağustos 2021, Pazar

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Gedson Fernandes'te kritik tarih! Beşiktaş ve Galatasaray...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray, orta sahasını Gedson Fernandes'le güçlendirmek istiyor. Portekizli oyuncudaki son gelişmeleri A Spor yorumcusu Mehmet Özcan aktardı. Özcan, "Beşiktaş Gedson'u alarak orta sahada Türkiye'de 1 numaralı takım olmak istiyor. Kiralama yoluyla bitirmek istiyorlar. Galatasaray ise büyük bir kısmi peşin olmak üzere 7 milyon Euro'luk bir teklif yaptı. Benfica tok satıcı rolünde ama oyuncunun mutsuz olduğu aşikar. 31 Ağustos-8 Eylül tarihlerini beklemekte fayda var." dedi. | Son dakika transfer haberleri
22.08.2021
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