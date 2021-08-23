23 Ağustos 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Çarpıcı Beşiktaş sözleri! "Zamana ihtiyaçları var"
Süper Lig'in 2. haftasında son şampiyon Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi ve sahadan 0-0 eşitlikle ayrıldı. A Spor yorumcusu Taner Karaman, Gaziantep FK-Beşiktaş maçını değerlendirdi. Karaman, "Beşiktaş ilk hafta derli toplu oynasa bile 2. hafta bize yeni transferlerin zamana ihtiyacı olduğunu gösterdi." şeklinde konuştu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
23.08.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Kolasinac'ı böyle değerlendirdi! "Her konuda anlaşıldı ama..."
- Dikkat çeken Samatta sözleri! "Mental olarak bitmiş"
- Reha Kapsal'dan Fenerbahçe-Antalyaspor Maçı Analizi! / A Spor / Takım Oyunu / 22.08.2021
- Kartal'dan sol bek hamlesi! Yalçın'dan onay geldi
- Trabzonspor 1 - 0 Sivasspor Mehmet Yılmaz Devre Arası Yorumları / A Spor / 23.08.2021
- Erman Toroğlu: "Fenerbahçe, Trabzonspor Gibi Bir Takımla Oynasa Duman Olur!" / A Spor
- Ergin Aslan, Beşiktaş'ın Oynadığı Futbolu Değerlendirdi! / A Spor / Spor Ajansı / 22.08.2021
- Fenerbahçe'de Katie Balde Sesleri! / A Spor / Spor Ajansı / 22.08.2021
- Selahattin Kınalı, Trabzonspor'dan Son Gelişmeleri Aktardı! / A Spor / Sabah Sporu / 23.08.2021
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası