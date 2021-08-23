Çarpıcı Beşiktaş sözleri! "Zamana ihtiyaçları var"

Süper Lig'in 2. haftasında son şampiyon Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi ve sahadan 0-0 eşitlikle ayrıldı. A Spor yorumcusu Taner Karaman, Gaziantep FK-Beşiktaş maçını değerlendirdi. Karaman, "Beşiktaş ilk hafta derli toplu oynasa bile 2. hafta bize yeni transferlerin zamana ihtiyacı olduğunu gösterdi." şeklinde konuştu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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