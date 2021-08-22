Son dakika spor haberi: Beşiktaş Sağlık Kurulu Koordinatörü Kerem Ülkü'den N'Sakala açıklaması!

Beşiktaş Sağlık Kurulu Koordinatörü Kerem Ülkü'den N'Sakala açıklaması geldi. Ülkü, "Bu tip ani durumlarda en yakın kişinin hastaya müdahale etmesi, doğru müdahale edildiği sürece bir problem yaratmıyor. Necip de o sırada oyuncunun kustuğunu görüp, oyuncuya uygun pozisyonu vermeye çalıştı.Umuyoruz ki spor hayatının geleceğiyle alakalı herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Şimdilik ilk düşüncemiz geceyi burada geçirmesi yönünde" dedi. İşte o sözler...

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