GALATASARAY HABERLERİ - Pasquale Sensibile açıklandı! İşte Galatasaray'ın yeni yapılanması...
Süper Lig'de kötü gidişatını sürdüren Galatasaray yeni yapılanmaya gidiyor. İlk olarak Domenec Torrent takımın başına geldi. Devamında Luis Campos, Başkan Burak Elmas'ın danışmanlık görevini üstlendi. Son olarak Florya'ya yeni bir isim getirmek isteyen yönetim, sportif direktör olarak Pasquale Sensibile getirildi. Detayları A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan açıkladı. İşte detaylar...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:28
Pasquale açıklandı! İşte G.Saray'ın yeni yapılanması... 17 Şubat 2022 | 12:00
01:05
Ersin ve Rıdvan sezon sonu yolcu! 17 Şubat 2022 | 12:00
02:35
Çebi'den Sancak ve Güneş açıklaması! 16 Şubat 2022 | 12:00
04:00
Çebi'den Sancak'a sitem! 16 Şubat 2022 | 12:00
11:18
Beşiktaş'tan yeni sponsorluk anlaşması! 16 Şubat 2022 | 12:00
02:27
Karaveli'yi böyle savundu! "Kadroyu o kurmadı" 15 Şubat 2022 | 12:00
00:37
Ersin'e övgü dolu sözler! "Sıfır hata" 15 Şubat 2022 | 12:00
01:33
Karaveli'nin tercihine flaş sözler! "Hata yaptı" 15 Şubat 2022 | 12:00