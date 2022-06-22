GALATASARAY HABERLERİ : Dursun Özbek açıklamalarda bulundu
Galatasaray Divan Kurulu'nda başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Özbek, "Galatasaray Adası, kar amacı gütmeyen üyelere en iyi kalitede hizmeti veren bir yer olarak planlanacak. Kürek şubesinin de buraya taşınması amacımız. İdmanların bir kısmı ada çevresinde yapılacak ve Ada şube için önemli bir yer olacak." dedi.
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