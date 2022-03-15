GALATASARAY - BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Erman Toroğlu'dan kırmızı yorumu! "Kaleden 35 metre çıkmış"
Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu dev derbide Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu'nun Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'e yaptığı müdahaleyi değerlendirdi. Toroğlu, "Ersin ve stoperin yerini değiştirin. Atar mısınız oyundan? Ayrıca kaleci 35 metre çıkmış. Bariz gol şansı var. Net kırmızı kart." dedi. | Galatasaray - Beşiktaş haberleri (GS - Bjk spor haberi)
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