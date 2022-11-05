GALATASARAY - BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Erman Toroğlu: Büyük takım bu golü yemez!
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Galatasaray'ın attığı gol teknik olarak zor ve iyi bir gol. Beşiktaş'ta Cenk gol attı ama Galatasaray'ın bu golü yememesi lazım. Büyük takım öyle gol yemez." dedi. | Galatasaray - Beşiktaş haberleri (GS - BJK spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:15
Toroğlu: Büyük takım bu golü yemez! 05 Kasım 2022 | 12:00
00:30
Kadrodan çıkarıldı! Masuaku gelişmesi 05 Kasım 2022 | 12:00
06:08
İşte dev derbi öncesi iki ekibin son durumu 05 Kasım 2022 | 12:00
01:19
Beşiktaş'ta derbi öncesi Masuaku şoku! 05 Kasım 2022 | 12:00
00:35
Durumu belli oldu! Derbide... 04 Kasım 2022 | 12:00
05:00
G.Saray ile Beşiktaş cephesinde neler yaşanıyor? 04 Kasım 2022 | 12:00
01:22
Beşiktaş'ta derbisi öncesi Weghorst endişesi! 04 Kasım 2022 | 12:00
00:47
Toroğlu'dan flaş iddia! "Şenol'un transfer istediğini duydum" 31 Ekim 2022 | 12:00