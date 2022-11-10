Beşiktaş'ta Dele Alli için flaş iddia! "Devre arasında takımdan ayrılırsa kimse şaşırmasın"
Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan satın alma opsiyonuyla beraber kiraladığı Dele Alli'de flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz yıldızın devre arasında takımdan ayrılabileceği iddia edilirken konuyla ilgili konuşan A Spor yorumcusu Kartal Yiğit, "Devre arasında takımdan ayrılırsa kimse şaşırmasın." dedi. İşte detaylar...
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