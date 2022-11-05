GALATASARAY - BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Erman Toroğlu: Ben olsam oyundan atarım!
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip mücadeleyi 2-1 kazandı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Beşiktaşlı Tayfur Bingöl, top toplayıcı çocuklardan topu istedi. Ancak top geç geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, pozisyon hakkında önemli yorumlarda bulundu. Toroğlu, "Ben olsam top toplayıcı çocuk sahadaki oyuncuya küfür ediyorsa ve oyuncu da karşılık veriyorsa futbolcuyu atmam ama top toplayıcı çocuğu atarım. Futbolcuyu çoğuca vurursa atarım. Benim başımdan geçti bu olay. Kural kitabı oyuncuyu at diyor ama ben atmam. Ancak vurursa atarım. Benim kitabım öyle yazıyor." dedi. | Galatasaray - Beşiktaş haberleri (GS - BJK spor haberi)
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