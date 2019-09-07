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Flaş sözler: "Abdullah Avcı Lemina'yı istemedi"

A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Son Sayfa programında Beşiktaş'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Sarıdağ, "Abdullah Avcı Lemina'yı istemedi." ifadelerini kullandı.
07.09.2019

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