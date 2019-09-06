06 Eylül 2019, Cuma
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Beşiktaş gençleşti
Beşiktaş yaz transfer döneminde yapılan revizyonun ardından gençleşti. Siyah-beyazlılar bu dönemde Elneny, Ruiz, Rebocho, Douglas, N'Koudou, Boyd ve Diaby gibi isimlerle kadrosunu güçlendirirken, Medel, Quaresma, Larin, Adriano, Mirin, Kagawa başta olmak üzere birçok isimle yollarını ayırdı.
06.09.2019
Beşiktaş yaz transfer döneminde özellikle savunma ve orta sahada büyük bir değişime gitti.
Gerçekleşen bu transferler sonrası Beşiktaş'ın yaş ortalaması 29.8'den 26.9'a düştü.
Siyah-beyazlı ekibin bu sezon yaptığı 8 transferin yaş ortalaması 26.5. bu isimlerden en büyük olan ise 30 yaşındaki Ruiz. Büyük beklentiyle transfer edilen N'Koudou, Boyd ve Rebocho ise 24 yaşında.
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 29.8 yaş olan maça göre yaş ortalamasının yeni transferlerin 11'de oynamaya başlamasıyla 27.4'e kadar gerileyecek.
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