Beşiktaş'ta 2 formaya 4 aday

Beşiktaş'ta yeni transferler​ Rebocho ve ​Douglas'ın performansları teknik direktör Abdullah ​Avcı'yı zorluyor. Tecrübeli teknik adamın milli aradan sonra hangi isimlere görev vereceği merak konusu...

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı sağ ve sol bek mevkilerinde alternatifli bir kadroya sahip...

Siyah beyazlılar transfer döneminde sağ beki Douglas, sol beki ise Rebocho ile güçlendirdi.

Teknik heyet iki yeni transferin antrenmanlarda sergilediği performanstan oldukça memnun... Ancak Abdullah Avcı Gökhan ve Caner'in de sezona iyi başlamasından dolayı karar vermekte zorlanıyor.

Ligdeki üç maçta da 90 dakika sahada kalan Caner Erkin 1 gol 2 asistlik performansıyla dikkat çekti. Yine 3 maçın tamamında 90'ar dakika görev yapan Gökhan Gönül de istikrarlı görüntüsüyle teknik direktör Abdullah Avcı'nın yüzünü güldürdü.

Başarılı teknik adamın milli ara dönüşünde hangi isimlere görev vereceği merak konusu...