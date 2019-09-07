07 Eylül 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Beşiktaş'ta 2 formaya 4 aday
Beşiktaş'ta yeni transferler Rebocho ve Douglas'ın performansları teknik direktör Abdullah Avcı'yı zorluyor. Tecrübeli teknik adamın milli aradan sonra hangi isimlere görev vereceği merak konusu...
07.09.2019
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı sağ ve sol bek mevkilerinde alternatifli bir kadroya sahip...
Siyah beyazlılar transfer döneminde sağ beki Douglas, sol beki ise Rebocho ile güçlendirdi.
Teknik heyet iki yeni transferin antrenmanlarda sergilediği performanstan oldukça memnun... Ancak Abdullah Avcı Gökhan ve Caner'in de sezona iyi başlamasından dolayı karar vermekte zorlanıyor.
Ligdeki üç maçta da 90 dakika sahada kalan Caner Erkin 1 gol 2 asistlik performansıyla dikkat çekti. Yine 3 maçın tamamında 90'ar dakika görev yapan Gökhan Gönül de istikrarlı görüntüsüyle teknik direktör Abdullah Avcı'nın yüzünü güldürdü.
Başarılı teknik adamın milli ara dönüşünde hangi isimlere görev vereceği merak konusu...
EN ÇOK İZLENENLER
- Erol Bedir: Mağdur olan taraf biziz
- Flaş sözler: "Abdullah Avcı Lemina'yı istemedi"
- "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim"
- Trabzonspor'un Getafe programı belli oldu
- "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim"
- İşte Ümit Millilerimizin golü
- Luiz Gustavo'dan büyük fedakarlık
- Erol Bedir: Mağdur olan taraf biziz
- Trabzonspor'un Getafe programı belli oldu
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"