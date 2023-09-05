Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly İstanbul'a geldi!
Beşiktaş savunma hattına önemli bir takviye yaptı. Siyah-beyazlılar, İngiliz devi Manchester United'dan Eric Bailly'i transfer etti. Fildişili futbolcunun Kara-Kartal'a yıllık maliyeti 3.5 milyon euro olacak. Beşiktaş, yeni transferi Bailly'yi UEFA Konferans Ligi kadrosuna da dahil etti. İSTANBUL'A GELDİ! Siyah-beyazlıların transferinde mutlu sona ulaştığı Eric Bailly, İstanbul'a geldi. Bailly, geçen sezonu Fransız ekibi Marsilya'da kiralık olarak geçirmişti.
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