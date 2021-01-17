Flaş Beşiktaş-Galatasaray derbisi yorumu! "Forvette aklı olan..."

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, 2021'in ilk derbisini çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Alpaslan Beşiktaş-Galatasaray derbisiyle ilgili, "Forvette akıllı olan bu maçı götürür" dedi. | Son dakika Beşiktaş Galatasaray haberleri

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