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Flaş Beşiktaş-Galatasaray derbisi yorumu! "Forvette aklı olan..."

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, 2021'in ilk derbisini çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Alpaslan Beşiktaş-Galatasaray derbisiyle ilgili, "Forvette akıllı olan bu maçı götürür" dedi. | Son dakika Beşiktaş Galatasaray haberleri
17.01.2021
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