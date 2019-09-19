Filip Holosko: Beşiktaş'tan teklif gelirse giderim

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Filip Holosko, Siyah beyazlı takımın antrenmanını ziyaret etti. Muhabirimiz Hakan ​Gündoğar da Slovak futbolcu ile keyifli bir Röportaj yaptı.