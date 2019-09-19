19 Eylül 2019, Perşembe

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Filip Holosko: Beşiktaş'tan teklif gelirse giderim

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Filip Holosko, Siyah beyazlı takımın antrenmanını ziyaret etti. Muhabirimiz Hakan ​Gündoğar da Slovak futbolcu ile keyifli bir Röportaj yaptı.
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