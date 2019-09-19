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Beşiktaş'ın Avrupa'da 217. sınavı

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında Slovan Bratislava'ya konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 217. sınavını verecek. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 216 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 87 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 288 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 308 gol gördü.
19.09.2019

Beşiktaş, Slovan Bratislava mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 115. kez sahada yer alacak. Siyah-beyazlı takım, avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar çıktığı 114 müsabakada 52 galibiyet, 23 beraberlik ve 39 mağlubiyet gördü. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 182 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 139 gol gördü.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 9. kez grup aşamasında yer alacak. Siyah-beyazlılar, bu kupada daha önce 6 kez ön elemeleri geçerek, 2 kez de doğrudan grup aşamasında mücadele etti.

Beşiktaş'ın Slovan Bratislava ile yapacağı maç, Avrupa kupalarında Türk ve Slovak takımları arasındaki 12. karşılaşma olacak. İki ülke takımları arasında daha önce oynanan 11 maçın 5'ini Türk, 5'ini de Slovak ekipleri kazandı, bir müsabaka ise berabere sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda Türk takımlarının 19 golüne, Slovak ekipleri 10 golle karşılık verdi.

Beşiktaş, Slovakya temsilcileriyle Avrupa kupalarında bugüne dek 4 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı.

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