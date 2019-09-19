19 Eylül 2019, Perşembe
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Dorukhan Toköz'ün hayali Premier Lig
Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz, performansı ve kariyer planlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Dorukhan, kariyerinde bir gün İngiltere Premier Lig'de forma giymek istediğini dile getirdi. Genç futbolcu, "Türkiye'de forma giymekten dolayı oldukça memnunum ancak kariyerimde bir gün İngiltere Premier Lig'de oynamak isterim" derken, "Hangi futbolcu ile yan yana oynamak isterdin?" sorusuna ise "Kesinlikle Manchester City'den Kevin De Bruyne" yanıtını verdi.
19.09.2019
Beşiktaş taraftarının kendisini Steven Gerrard'a benzetmesi hakkında da konuşan Dorukhan Toköz, "Gerrard beğenerek takip ettiğim bir futbolcuydu. Taraftarımızın beni Gerrard'a benzetmesinden dolayı büyük gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.
Dorukhan, "Küçüklükten bu yana en büyük hayalim Beşiktaş gibi köklü ve değerlerini kaybetmemiş bir takımda oynamaktı. A Milli Takım formasını giymek de hedeflerimden biriydi. ikisini de başardım." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş taraftarı için "Onların bende özel bir yer var" diyen Dorukhan Toköz, 'Üç kelime ile siyah-beyazlı taraftarları anlatır mısın?' sorusunu "Aile, tutku, vefa!" şeklinde yanıtladı.
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