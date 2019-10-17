17 Ekim 2019, Perşembe

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Fikret Orman'dan Ahmet Nur Çebi'ye cevap

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde yapımı tamamlanan BJK Yusuf Tunaoğlu Yönetim Merkezi'nin açılış töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
17.10.2019

Futbol takımının merkezini Ümraniye yapmak istediklerini vurgulayan başkan Orman, yeni açılan merkezde futbol takımının toplantılarının yapılacağını belirterek, "Futbolun merkezini artık Ümraniye yapmak istiyorduk. Buranın arka tarafında da futbol akademisi ile alakalı bir yatırım planı var. Oraya da yeni saha ve tesisler yapacağız, projeleri hazır. Başlangıcını buradan yaptık. Tüm scouting Fulya'daydı, artık buraya taşınacaklar. Burada bir yere ihtiyacımız vardı, projelendirdik ve bitirdik. Buranın bu noktaya gelmesinde Melih kardeşimin çok emeği var, camiam adına tebrik ediyorum. Yusuf ağabey adına bir tesisimiz vardı ama biz yönetime gelmeden önce o tesis gitmişti. Onun adına da bir şey yapmak istiyorduk. Onun ismini de yaşatmamız lazım. O yüzden de çok mutluyum. Güzel oldu. Futbol A takımda görüşmeler, toplantılar oluyor. Ana bina içerisinde olmasını doğru bulmuyorduk. Şimdi ayrıldı ve futbol direktörü Ali Naibi de olmak üzere herkes bu tarafa geçiyor. Beşiktaş'a hayırlı olmasını diliyorum. Geri kalan bölümünü de yeni gelecek yönetim umarım alır. Futbol aklının Ümraniye olması mecburiyeti var. Bunun da bir an önce yapılması lazım." İfadelerini kullandı.

"ADAYLAR GEÇMİŞLE İLGİLİ DEĞİL, GELECEKLE İLGİLİ KONUŞMALI"

Beşiktaş Başkan Adayı Ahmet Nur Çebi'nin kendisi hakkındaki sözleriyle ilgili konuşan Orman, polemiklere girmek istemediğini ifade ederek şöyle konuştu: "Ben aday değilim. Beni lütfen adaylık polemiklerinin içerisine sokmayın. Ahmet ağabey ile bizim aramızda duygusal bir bağ var. Onun kırgınlıkları olur, laflar çarpıtılabilir ve bazıları dolduruşa getirir bu süreçte bunlar olur. Ben seçimin adayı değilim. Aday olsam söylediklerine çok net cevaplar veririm. Şu anda söylediğim şey başka rotalara gider. Adayların geçmişle ilgili değil gelecekle ilgili konuşması lazım. Kimse geçmişe aday değil, Beşiktaş'ın geleceği için konuşmalılar. Polemiklere girmek istemiyorum. Günü gelir ise cevap vereceğim şeyler olursa veririm. Ben lafımı esirgemem. Aday olacak arkadaşlar önümüzdeki süreçte projeleri, borçları nasıl indireceklerini ve nasıl şampiyon takım yapacaklarını konuşmalılar. Onları anlatmalılar. Geçmişe aday değiller, geleceğe adaylar. Polemiklere şu anda girmemem gerekli. Biz büyük bir camiayız kırgınlıklar olur ama yarın barışırız."

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