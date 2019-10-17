17 Ekim 2019, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Beşiktaş'ta seçime doğru

Beşiktaş'ta olağanüstü kongre için geri sayıma geçildi. Pazar günü yapılacak genel kurulda başkanlığa adaylığını açıklayan Serdal Adalı, kulüp bünyesindeki 32 derneğin desteğini aldı. Serdal Adalı'nın seçim ofisinden yapılan açıklamada, derneklerin ortak deklarasyonla Adalı'ya destek verdiği bildirildi.
17.10.2019

Derneklerin ortak duyurusunda, "Demokrasinin olduğu her kongrede herkesin hür iradesiyle seçim yaptığı gibi, biz de bu kongrede kendi hür irademizle oy vereceğiz. Bugün itibarıyla isimleri yazılı olan ve sayısının kongre gününe kadar artarak devam edeceğini bildiğimiz derneklerle beraber, biz de demokratik hakkımızı başkan adaylarımızdan sayın Serdal Adalı'dan yana kullanacağız." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ta sakatlık kabusu Beşiktaş'ta sakatlık kabusu 16.10.2019
Elneny'e Çizme'den talip var Elneny'e Çizme'den talip var 16.10.2019
Victor Ruiz Galatasaray derbisinde yok Victor Ruiz Galatasaray derbisinde yok 16.10.2019
Fikret Orman: Yeni başkanın emrine amadeyim Fikret Orman: Yeni başkanın emrine amadeyim 16.10.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Quaresma Beşiktaş'a dönecek mi? Quaresma Beşiktaş'a dönecek mi? 16.10.2019
Ljajic futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyor Ljajic futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyor 15.10.2019
Beşiktaş seri yakalamak istiyor Beşiktaş seri yakalamak istiyor 15.10.2019
Beşiktaş'ta sezon sonunda bir seçim daha olacak "Beşiktaş'ta sezon sonunda bir seçim daha olacak" 14.10.2019
Beşiktaş'ta seçime doğru Beşiktaş'ta seçime doğru 14.10.2019
Beşiktaş'ta yeni başkan kim olacak? Beşiktaş'ta yeni başkan kim olacak? 14.10.2019
CSKA Moskova Ljajic'i istiyor CSKA Moskova Ljajic'i istiyor 14.10.2019
İskoçya'dan Beşiktaş için ilginç iddia İskoçya'dan Beşiktaş için ilginç iddia 12.10.2019
Dorukhan Toköz'den Beşiktaş'a iyi haber Dorukhan Toköz'den Beşiktaş'a iyi haber 12.10.2019
Beşiktaş'ta borç 3 milyar TL'ye çıktı Beşiktaş'ta borç 3 milyar TL'ye çıktı 12.10.2019
Serdal Adalı'dan transfer açıklaması Serdal Adalı'dan transfer açıklaması 12.10.2019
Serdal Adalı bir adım önde "Serdal Adalı bir adım önde" 12.10.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den flaş Emre Belözoğlu kararı!
Fenerbahçe'ye Muriç'ten sonra bir Kosovalı daha! Comolli harekete geçti
Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! 1 milyar TL...
Dünden bugüne 'Asker Selamı' veren futbolcular
Dünden bugüne 'Asker Selamı' veren futbolcular
Fernando'dan Galatasaray taraftarını kızdıracak sözler!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör