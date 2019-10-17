17 Ekim 2019, Perşembe
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Beşiktaş'ta seçime doğru
Beşiktaş'ta olağanüstü kongre için geri sayıma geçildi. Pazar günü yapılacak genel kurulda başkanlığa adaylığını açıklayan Serdal Adalı, kulüp bünyesindeki 32 derneğin desteğini aldı. Serdal Adalı'nın seçim ofisinden yapılan açıklamada, derneklerin ortak deklarasyonla Adalı'ya destek verdiği bildirildi.
17.10.2019
Derneklerin ortak duyurusunda, "Demokrasinin olduğu her kongrede herkesin hür iradesiyle seçim yaptığı gibi, biz de bu kongrede kendi hür irademizle oy vereceğiz. Bugün itibarıyla isimleri yazılı olan ve sayısının kongre gününe kadar artarak devam edeceğini bildiğimiz derneklerle beraber, biz de demokratik hakkımızı başkan adaylarımızdan sayın Serdal Adalı'dan yana kullanacağız." ifadeleri kullanıldı.
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