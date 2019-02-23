23 Şubat 2019, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş'ın 2019 yılı birinci olağan Divan Kurulu Toplantısı Vodafone Park Stadı'nda gerçekleştirildi.
23.02.2019

Konuşma süresinin düşürülmesi önergesinin verilmesiyle üyeler arasında yaşanan tartışmalarla başlayan toplantı, Divan Kurulu faaliyetlerinin açıklanmasıyla devam etti. Daha sonra kürsüye gelen Denetleme Kurulu Üyesi Suat Anıl siyah beyazlıların borç durumunu açıkladı.
Denetleme Kurulu raporuna göre Beşiktaş'ın toplam borcu 2018 yıl sonu itibariyle 2.314.695.709 Türk Lirası olarak gerçekleşti.
Divan Kurulu, Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman'ın konuşması ile devam ediyor.

Beşiktaş'ın borcu açıklandı Beşiktaş'ın borcu açıklandı 23.02.2019
Beşiktaş Divan Kurulu'nda olay! Fikret Orman... Beşiktaş Divan Kurulu'nda olay! Fikret Orman... 23.02.2019
Derbinin anahtarı ilk gol Derbinin anahtarı ilk gol 22.02.2019
Şenol Güneşli Beşiktaş'ın derbi karnesi Şenol Güneşli Beşiktaş'ın derbi karnesi 22.02.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Burak Yılmaz Beşiktaş'ta ilk peşinde Burak Yılmaz Beşiktaş'ta ilk peşinde 22.02.2019
Derbide son 15 dakikaya dikkat Derbide son 15 dakikaya dikkat 22.02.2019
Güneşli Beşiktaş'ın derbi karnesi Güneşli Beşiktaş'ın derbi karnesi 21.02.2019
Quaresma derbide ilk 11'de Quaresma derbide ilk 11'de 21.02.2019
Kagawa Güven Yalçın'ın şık hareketini denedi ama... Kagawa Güven Yalçın'ın şık hareketini denedi ama... 20.02.2019
Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı birbirine hala laf sokan başkan ve hocadır Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı birbirine hala laf sokan başkan ve hocadır 19.02.2019
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan derbi göndermesi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan derbi göndermesi 19.02.2019
Kartal'a orta sahadan büyük katkı Kartal'a orta sahadan büyük katkı 19.02.2019
Beşiktaş'ta herkes forvet Beşiktaş'ta herkes forvet 18.02.2019
Kartal deplasman fobisini yendi Kartal deplasman fobisini yendi 18.02.2019
Şenol Güneş'ten flaş Milli Takım açıklaması Şenol Güneş'ten flaş Milli Takım açıklaması 16.02.2019
Quaresma'dan ayrılık cevabı Quaresma'dan ayrılık cevabı 15.02.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de derbi öncesi 2 şok birden! Hasan Ali Kaldırım...
Hıncal Uluç, Benfica'ya elenen Galatasaray ve Fatih Terim'i çok sert eleştirdi
Galatasaray efsanesi Fatih Terim hakkında şok gerçek! Fenerbahçe'nin kapısından döndü!
Galatasaray taraftarından Diagne'ye destek
Emenike'den Ersun Yanal'a 11 desteği!
Yönetimden radikal karar! Fenerbahçe Beşiktaş'a yenilirse...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör