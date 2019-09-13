13 Eylül 2019, Cuma
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Beşiktaş çıkışa geçmek istiyor
Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep'e konuk olacak. Siyah beyazlılarda sakatlığı süren Burak Yılmaz ve Oğuzhan ile maç kadrosuna alınmayan Lens mücadelede forma giyemeyecek.
13.09.2019
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