24 Eylül 2019, Salı
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Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan ve 1-1'lik eşitlikle sona eren Medipol Başakşehir maçından sonra bugün Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman görevi bıraktığını açıkladı. Orman yaptığı açıklamada "Beşiktaş'ta kan değişikliğine ihtiyaç var. Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum" dedi.
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Fikret Orman istifa etti
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman yaptığı açıklamada "Beşiktaş'ta kan değişikliğine ihtiyaç var. Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum" diyerek görevi bıraktığını açıkladı.
24.09.2019
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan ve 1-1'lik eşitlikle sona eren Medipol Başakşehir maçından sonra bugün Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman görevi bıraktığını açıkladı. Orman yaptığı açıklamada "Beşiktaş'ta kan değişikliğine ihtiyaç var. Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum" dedi.
Dün akşam oynanan maçta Beşiktaş tribünlerinden "Yönetim istifa" ve "Fikret Orman paralar nerede" tezahüratları yapılmıştı.
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