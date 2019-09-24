Erman Toroğlu: "Beşiktaş Başkanı görevini bırakmadı Beşiktaş Başkanı kaçtı"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın istiasını yorumladı. Toroğlu yaptığı açıklamada "Beşiktaş Başkanı görevini bırakmadı, Beşiktaş Başkanı kaçtı" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bugün yaptığı basın toplantısında "Beşiktaş'ta kan değişikliğine ihtiyaç var. Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum" diyerek görevi bıraktığını açıkladı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu konuyla ilgili yaptığı yorumda "Beşiktaş Başkanı görevini bırakmadı Beşiktaş Başkanı kaçtı" ifadelerini kullandı.