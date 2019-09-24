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Abdullah Avcı: Son 15 dakikada maçı kazanabilirdik

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir maçı sonrası yaptığı açıklamada "Oyunun özellikle son 15 dakikasında seyircinin verdiği müthiş destekle penaltıdan gol bulduk. O bölümde oyunu kazanabilirdik. Ondan önceki bölümde de kaybedebilirdik." dedi.
24.09.2019

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Müsabakada kaybettikleri bir top sonrası geriye düştüklerini belirten Avcı, "Rakip öne geçtikten sonra bizim adımıza mesafeler uzamaya başladı. Bugün Burak, Hutchinson, Necip, Douglas ilk defa oynuyor. Maç eksiği olan oyuncular vardı. Kurguda değişiklikler vardı. Burak ilk defa resmi maça çıktı ve çok fedakarlık yaptı. Oyunun özellikle son 15 dakikasında seyircinin verdiği müthiş destekle penaltıdan gol bulduk. O bölümde oyunu kazanabilirdik. Ondan önceki bölümde de kaybedebilirdik." diye konuştu.

Süper Lig'in ilk 5 haftasında 5 puan topladıklarını hatırlatan tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla 5. haftada 5 puan belki dışarıdan hoş gözükmüyordur. Buraya gelirken, Beşiktaş'ın büyüklüğünü ve zorluklarını bilerek geldik. Hiçbir taraf gül bahçesi değil. Belki insanlar memnun değil ama Beşiktaş taraftarı her şartta takımına destek olmuştur. Destek olmaya devam etsin. Bu ligin büyük, hep yarışın içinde olan takımlarından biriyiz. Biriyle aramızda 5, biriyle de 3 puan var. Oyun bize doğru mesajlar veriyor. Özellikle sakatlıklar, kırmızı kartlar, bireysel hatalar biraz yorucu oldu. Ona rağmen oyuncu inanıyor, biz de inanıyoruz. Reaksiyon veriyorlar, umarım kısa sürede bunun karşılığını alırız."

Abdullah Avcı, karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarların tepkisiyle ilgili bir soru üzerine, "Oyuncular son 15 dakika önemli bir reaksiyon verdi. Bunu yaptıklarına göre etkilendiklerini düşünmüyorum. Beşiktaş taraftarı duygusu, coşkusu ve ruhuyla şartlar ne olursa olsun takımına destek olmuştur ve olmaya devam edecektir. Bunu son bölümde de gösterdiler. Biz gemiyi limana yanaştırırız. Bunda en ufak bir sıkıntı yok. Aramızda çok büyük puan farkı yok. Biz oynamaya, oyunun içinden aldığımız mesajlara devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Beşiktaş'ın bir değişim içinde olduğunu vurgulayan Avcı, kadro yapısıyla ilgili bir soru üzerine, "Bazen istediğin oyuncuyu alamayabiliyorsun. Maliyeti, oyuncunun gelmemesi, tercihi, parasal yükü, bir sürü şey çıkabilir. Şu anki mevcutta kullanabileceğimiz oyuncular bunlar." değerlendirmesinde bulundu.

Abdullah Avcı, siyah-beyazlı takıma oynatmak istediği sistemle ilgili eleştirilerin belirtilmesi üzerine, "Sonuçta bir oyunu geliştiriyoruz. Bu oyun beğenilmiyorsa, insanların tavsiye ettiği oyun ne, ben onu çok merak ediyorum. En iyisini, oyuncudan da geri bildirim alarak yapmaya çalışıyoruz. Hemen olmuyor, playstation gibi değil bu." ifadelerini kullandı.

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