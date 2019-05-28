28 Mayıs 2019, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fikret Orman Beşiktaş balonuyla uçtu

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kapadokya'da sıcak hava balon turuna katıldı. Orman basın mensuplarının teknik direktör arayışıyla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.
28.05.2019

Beşiktaş'ın kazancı gençler Beşiktaş'ın kazancı gençler 28.05.2019
Beşiktaş Ljajic'in bonservisini aldı Beşiktaş Ljajic'in bonservisini aldı 28.05.2019
Beşiktaş'ta Quaresma belirsizliği Beşiktaş'ta Quaresma belirsizliği 27.05.2019
Kagawa Beşiktaş'a veda etti Kagawa Beşiktaş'a veda etti 27.05.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Beşiktaş'ta sezonun en'leri Beşiktaş'ta sezonun en'leri 26.05.2019
Zeki Uzundurukan: Beşiktaş'ın yeni hocası yüzde yüz Abdullah Avcı Zeki Uzundurukan: Beşiktaş'ın yeni hocası yüzde yüz Abdullah Avcı 24.05.2019
Ben Beşiktaş'ın yerinde olsam tercihimi Abdullah Avcı'dan yana kullanırdım "Ben Beşiktaş'ın yerinde olsam tercihimi Abdullah Avcı'dan yana kullanırdım" 23.05.2019
Beşiktaş Kasımpaşa'ya karşı üstün Beşiktaş Kasımpaşa'ya karşı üstün 23.05.2019
Şenol Güneş'in Beşiktaş'a veda maçı Şenol Güneş'in Beşiktaş'a veda maçı 23.05.2019
Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi bitiyor Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi bitiyor 23.05.2019
Medel Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor Medel Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor 23.05.2019
Beşiktaş'ta savunma alarm veriyor Beşiktaş'ta savunma alarm veriyor 22.05.2019
Burak Yılmaz sustu Beşiktaş yarıştan koptu Burak Yılmaz sustu Beşiktaş yarıştan koptu 21.05.2019
Beşiktaş'tan Kagawa ve Ljajic açıklaması Beşiktaş'tan Kagawa ve Ljajic açıklaması 21.05.2019
Son 5 sezonun en kötü Beşiktaş'ı Son 5 sezonun en kötü Beşiktaş'ı 20.05.2019
Erman Toroğlu: Yahu ortadan çekil arkadaş Erman Toroğlu: "Yahu ortadan çekil arkadaş" 18.05.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de bombalar patlıyor! İşte 2020 model Fenerbahçe...
Felipe Melo geri dönüyor! Böyle duyurdu...
Galatasaraylı Ndiaye'den Fenerbahçe mesajı!
Fatih Terim yıldız ismin üstünü çizdi! İşte ayrılık sebebi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark!
Fenerbahçe'ye Muriç müjdesi! Yıldız golcüyü o isim getirecek
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör