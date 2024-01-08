Fernando Santos Beşiktaş için İstanbul'a geldi!
Teknik direktörlük arayışlarını sonlandıran Beşiktaş, Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos ile anlaştı. 69 yaşındaki deneyimli teknik direktör, siyah-beyazlı ekip için İstanbul'a geldi. İşte o görüntüler... | Beşiktaş haberleri
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