Beşiktaş'ta Fernando Santos: Buraya kimse tatile gelemez!
Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Beşiktaş, takımı Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos'a emanet etti. İmza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Santos, "Büyük isimler değil, büyük karakterler getirmek zorundayız. Buraya kimse tatile gelemez." ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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