Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçında Fabio Borini'nin pozisyonu penaltı mı? Erman Toroğlu yorumladı!
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda Vavacars Fatih Karagümrük'e konuk oldu ve mücadeleden 1-1 eşitlikle ayrıldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Borini'nin yerde kaldığı pozisyonu değerlendirdi. Toroğlu, "Borini'nin düşürüldüğü pozisyonun öncesinde ofsayt varsa hakem neden çağrılıyor? Pozisyon net penaltı, hakemi çağırarak kimi aldatıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.
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