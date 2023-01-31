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Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçında Fabio Borini'nin pozisyonu penaltı mı? Erman Toroğlu yorumladı!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda Vavacars Fatih Karagümrük'e konuk oldu ve mücadeleden 1-1 eşitlikle ayrıldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Borini'nin yerde kaldığı pozisyonu değerlendirdi. Toroğlu, "Borini'nin düşürüldüğü pozisyonun öncesinde ofsayt varsa hakem neden çağrılıyor? Pozisyon net penaltı, hakemi çağırarak kimi aldatıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

31 Ocak 2023 | 23:31
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