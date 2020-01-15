Ahmet Nur Çebi'den flaş Guilherme açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Çebi, uzun süredir Beşiktaş'ın gündeminde olan olan Guilherme ile görüşmediklerini söyledi.

Çebi'nin açıklamaları şöyle;



"Transfer konusunun aslında gündemde olmaması gerekiyor. TFF'nin lisanslama bölümünden konulmuş olan sınırlamalar sadece Beşiktaş'ı değil diğer takımları da ilgilendiriyor. Maalesef transfer yapabilecek konuma gelemiyoruz. TFF bu konuda taviz vermeyeceğini söylüyor. Yüzde 30'u 40'a çıkarmak ve indirmek TFF'nin elindedir, buna bir şey demiyorum. Fakat hakkımız olan faiz indiriminin bize yansıtılmasını istiyoruz. Israrla bu konuyu savunuyoruz ama ben Beşiktaş'ın ceza almasını riske edecek bir işe girmek istemiyorum. Biz burayı toparlamaya geldik. Beşiktaş'a zarar verecek bir riski almayacağız."

"GUILHERME İLE GÖRÜŞMEDİK"



"Guilherme ile görüşmemiz olmadı. Menajerler bu dönemde çok aktif oluyorlar. Kendileri gelip bu futbolcunun gelebileceğini söyledi. Şartlarını sorduk ve pozitif cevap vermememize rağmen kamuoyunda bunun yer almasını doğru bulmuyorum. TFF'nin hakkımızı vermesi halinde transfer için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

AHMET ÜRKMEZGİL'E CEVAP



"Ahmet Ürkmezgil ile birlikte çalıştık. Son 2 senede birbirimize şikayet etmekten başka bir şey yapmadık. O da, ben de muzdariptik. Bugün bakıyorum, muzdarip değilmiş gibi ifadeler söz konusu. Ben kendisini aradım. Yanlış anlaşıldığını söyledi. Ahmet Ürkmezgil'in sanıyorum bir kırgınlığı var bize. Sanırım AVM'den kaynaklanan bir durum var. Verdiği mücadeleyi biliyorum. O konudaki desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Ahmet Bey'e emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum"



BİZ ATILAN BU İMZALARI GÖREMEDİK



"Bilmek başka şey, onaylamak başka şey. Herkes bilir ama onay makamı değilseniz başka bir şeydir. Biz geldiğimizde Futbol AŞ'nin yönetim kurulu kararlarında, asıl harcamalarını ifade eden futbolcu transferlerinin yönetim kurulu karar defterlerinde alınmadığını ve dolayısıyla Futbol AŞ'de yöneticilik yapan arkadaşlarda bir sorumluluk olmadığını söyledim. Değilse, Ahmet Bey gelsin ayrı şekilde değerlendirilir. Biz bu imzaları görmedik. Bilgisi olabilir ama onayı olup olmadığını bilmiyorum. Onayı varsa yönetim kurulu karar defterinde niye yok. Kırgınlık içerisinde bunları söylüyor. Bilmek başka şey, onaylamak başka bir şey. Ahmet Ürkmezgil bu konulara açıklık getirmeli"



BÜTÇEYİ ARTIK DEVLET VE TFF YAPIYOR



"TFF'nin vergi yasasında yapılacak herhangi bir değişiklikte yeni kanun geçerli olacak diyor. Yeni vergi yasasına göre 15'ten yüzde 40'a geçeceğimiz için 15'lik hakkımızdan vazgeçmek istemiyoruz. Kimseden herhangi bir indirim talebimiz yok. Futbolcularımızdan 'Gitmek istiyoruz' yok. Futbolcularımızı transfer etmek isteyen yok. Şu an için herhangi bir durum söz konusu değil. Sözleşmeleri devam edenler var. Karşılıklı anlaşırsa bir şeyler olur. Şimdilik böyle bir gündem yok. Devam eden arkadaşlarla ilgili bir süreç var. Oturup konuşacağız. Bütçeyi artık siz yapamıyorsunuz. Bütçeyi devlet ve TFF yapıyor. Olmayan para bütçeye konmaz. Olmayınca borç oluyor, krediden faiz oluyor ve çığ gibi büyüyor. Biz yürüyebilir hale gelen bir kulüp olmak istiyoru"



KULÜPLERİN SATILMASI GÜNDEMDE DEĞİL



"Kulüplerin satılması gündeme gelmedi. Gündeme gelmiş olsa toplantılar kısa sürerdi. Kulüplerin camialara ait olması ve yürütülmesi amaçlanmıştır. Gerekli plan ve desteklerin neler olabileceği tartışılmıştır. Sayın Spor Bakanıma teşekkür ediyorum. Bir çalıştay yapılıyor. Bu çalıştayta kulüp başkan ve yöneticleirnin son derece planlı programlı olduklarını gördük. Savurganlığa karşı yasalarla nasıl önlem alınabileceği görüşülüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ile 2 saat sohbet etti. Bize vakit ayırdı. Gerçekten teşekkür ediyorum. Bir defa Türk futbolu ile ilgilenen bir Cumhurbaşkanımız var. Herkesin bu işi belirli plan içerisinde yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Kulüpler Yasası, Gazi Meclisimizde yasalaşacaktır. Kavgadan uzak bir süreç umuyorum. Geldiğinden beri TFF başkanının en doğru sözü oldu, destek veriyorum. "Herkes birbirinin cesetleri üzerine basarak yükselmeye çalışıyor" ifadeleri doğru. Biz Beşiktaş olarak böyle yapmıyoruz. Diğer kulüplerin de bu ifadeyi ciddiye almalarını istiyorum"



BURAK YILMAZ'IN SÖZLEŞMESİ



"Hile hurda düşünmüyoruz. Biz Beşiktaşız, neysek oyuz. Bir taraftarımızı bile zan altında bırakacak bir hileye hurdaya başvurmayız"



"Burak Yılmaz ile öyle deniyor. Bakacağız. Uzatılmışsa burası bir kurum. Devam ederiz. Burak faydalanmayı umduğumuz, kaliteli bir futbolcu"



TFF KURALLARI ESNETİR Mİ?



"Tahmin etmiyorum böyle bir şey yapmayacağını. Büyük bir suç ve günah. Bir şey varsa vardır, kurallar vardır, herkes uyar. Geriye dönük çok ciddi suçlamalar ve zan altında kalırlar. Sanmıyorum böyle bir şey yapabileceklerini.



AJDIN HASIC



"Benim bakış açım öncelikle şu. Bütçede böyle bir yer yok. Ancak yapılmış. Biz bir kurumuz. Karşı taraf ile de haklarımız olduğunu düşündüğümüz şeyleri ifade ederek çözüm arayışındayız. Ne kaybetmek, ne de teslim olmak istiyoruz. Ortak bir bulma arayışındayız. Umarım olur. 100 bin euro maaş alan bir futbolcu için 2 milyon euro imza parası anlamlı gelmiyor. Bunu çözmeye çalışıyoruz"



MHK-VAR



"VAR konusu bir defa Beşiktaş başkanı ve yöneticileri olarak şunu biliyoruz ki, futboldaki uzlaşmazlıkların gideceği yer Tahkim'dir. Tahkim'e gidebilmek için ön bir kural var. Önce TFF'ye gideceksiniz, onun sonucunu aldıktan sonra bana geleceksiniz diyorlar. Biz TFF'ye diyoruz ki, bize olumlu veya olumsuz bir karar ver. Ver de biz Tahkim'e gidebilelim"