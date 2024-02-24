Ernest Muci'ye flaş eleştiri! "Rebic, Muleka ve Ghezzal bundan iyi"
Beşiktaş devre arası transfer döneminin son gününde sürpriz yaptı ve 2 önemli takviye gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı ekip Al Musrati ve Ernest Muci'yi kadrosuna kattı. A Spor yorumcusu Güvenç Kurtar, Muci'yi eleştirdi. İşte o sözler... | Beşiktaş haberleri
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:01
Muci'ye flaş eleştiri! "Rebic, Muleka ve Ghezzal bundan iyi" 24 Şubat 2024 | 12:00
02:05
"G.Saray maçıyla birlikte tanıyacağız" 21 Şubat 2024 | 12:00
01:37
"Verilen paraya günah" 20 Şubat 2024 | 12:00
00:42
Toroğlu'dan Beşiktaşlı yıldıza büyük övgü! 19 Şubat 2024 | 12:00
01:21
Toroğlu'dan flaş yorum! "Beşiktaş ne oynuyor?" 19 Şubat 2024 | 12:00
00:32
Beşiktaşlı yıldıza büyük övgü! "Nokta atışı transfer" 13 Şubat 2024 | 12:00
00:36
Svensson imza töreninde Türkçe açıklamalarda bulundu! 10 Şubat 2024 | 12:00
00:51
Yücel Muci transferinin perde arkasını açıkladı! 10 Şubat 2024 | 12:00