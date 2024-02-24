Video Besiktas Videoları Ernest Muci'ye flaş eleştiri! "Rebic, Muleka ve Ghezzal bundan iyi"

Ernest Muci'ye flaş eleştiri! "Rebic, Muleka ve Ghezzal bundan iyi"

Beşiktaş devre arası transfer döneminin son gününde sürpriz yaptı ve 2 önemli takviye gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı ekip Al Musrati ve Ernest Muci'yi kadrosuna kattı. A Spor yorumcusu Güvenç Kurtar, Muci'yi eleştirdi. İşte o sözler... | Beşiktaş haberleri

24 Şubat 2024 | 09:12
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