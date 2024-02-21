BEŞİKTAŞ HABERİ: Flaş Fernando Santos sözleri! "Galatasaray maçıyla birlikte tanıyacağız"
A Spor yorumcusu Erol Kaynar, Beşiktaş ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kaynar, "Galatasaray maçıyla birlikte Fernando Santos'u daha iyi tanıyacağız" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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