O yorumcudan çarpıcı eleştiri! "Takımın içine saatli bomba koydular"
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta oyuncular arasında maaş sıkıntısı yaşanıyor. Bazı futbolcuların aldığı ücretlere zam yapılırken, bazılarına ise hala zam yapılmadı. Bu durumu A Spor yorumcusu Güvenç Kurtar çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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