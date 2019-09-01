01 Eylül 2019, Pazar
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Erman Toroğlu'ndan flaş sözler: Net penaltı
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 1-1 biten Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının ardından önemli pozisyonları değerlendirdi. Toroğlu, "Erman Toroğlu: Vida'ya yapılan müdahale net penaltı." ifadelerini kullandı.
01.09.2019
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