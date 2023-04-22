Erman Toroğlu'dan Ümraniyespor - Beşiktaş maçı sözleri!
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Ümraniyespor'a konuk oldu. Mücadele ile ilgili Erman Toroğlu'dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Toroğlu, "Böyle maçların yorumunu yapmak çok zor. Beşiktaş nasıl olsa yenerim diyor ben bu maçı diyor. "
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