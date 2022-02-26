Erman Toroğlu'dan Sivasspor - Beşiktaş maçı sonrası hakem sözleri!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Sivasspor - Beşiktaş maçının ardından flaş ifadelerde bulundu. Toroğlu, "Hakemin şekli öyle olmaz abi sahada. Hareketlerin titrek olmayacak. Dünkü maçtan sonra bu maç bana tirit çorba gibi geldi. Keyif almadım abi, uyuyordum bir ara ya." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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