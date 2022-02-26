Erman Toroğlu'dan Sivasspor - Beşiktaş maçı sonrası sert eleştiri! "Bazen uyukladım"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Sivasspor - Beşiktaş maçı sonrası sert eleştirilerde bulundu. Toroğlu, "90 dakika maç seyrettim, bazen uyukladım. Kestirmeden söyleyeyim; Sivas ve Beşiktaş kötü, hakem de iyi değil ve maçta 5 gol var. O kadar." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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