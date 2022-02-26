Erman Toroğlu değerlendirdi! Sivasspor maçında Beşiktaş lehine verilen penaltı doğru mu?
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Sivasspor - Beşiktaş maçında siyah beyazlıların kazandığı penaltı pozisyonunu değerlendirdi. İşte Toroğlu'nun o sözleri... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:53
Toroğlu değerlendirdi! Beşiktaş lehine verilen penaltı doğru mu? 26 Şubat 2022 | 12:00
00:36
Erman Toroğlu: Hakemin şekli böyle olmaz! 26 Şubat 2022 | 12:00
00:42
Toroğlu'dan sert eleştiri! "Bazen uyukladım" 26 Şubat 2022 | 12:00
00:22
Toroğlu'dan çarpıcı yorum! "Atiba'dan utansınlar" 26 Şubat 2022 | 12:00
01:13
Toroğlu'dan Ghezzal yorumu! "Pjanic olmadığında..." 26 Şubat 2022 | 12:00
00:51
Beşiktaş'ta o ismin eksikliği vurguladı! "Oyun aklı gerekiyor" 26 Şubat 2022 | 12:00
01:17
Karaveli ile yeni sözleşme! "Kupayı alırsa..." 26 Şubat 2022 | 12:00
04:03
Avşar'dan A Spor'a özel açıklamalar! "Lig bittiğinde..." 26 Şubat 2022 | 12:00