09 Ocak 2022, Pazar
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Erman Toroğlu'dan Rizespor - Beşiktaş maçı yorumu: Batshuayi bencillik yapma artık
Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Rizespor'a konuk oldu. Maçın devre arasında A Spor yorumcusu Erman Toroğlu değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Beşiktaş çok rahat oynuyor. Eğer 2. golü bulursa maç farka gider. Batshuayi bencillik yapmasa Emirhan ilk golünü atacak. Bencillik yapma artık." dedi.
09.01.2022
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