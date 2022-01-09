Erman Toroğlu'dan Rizespor - Beşiktaş maçı yorumu: Batshuayi bencillik yapma artık

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Rizespor'a konuk oldu. Maçın devre arasında A Spor yorumcusu Erman Toroğlu değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Beşiktaş çok rahat oynuyor. Eğer 2. golü bulursa maç farka gider. Batshuayi bencillik yapmasa Emirhan ilk golünü atacak. Bencillik yapma artık." dedi.

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