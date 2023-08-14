BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu: Bir tek Gedson...
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük'ün konuğu oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Rakibi geçebilecek, pas atabilecek bir tek Gedson var. Onun haricinde diğerleri o kadar etkili değil. Hepsi al gülüm ver gülüm. Aboubakar'a top gelirse 'Geldi ama bunu harcadı' dersin. Ancak top gelmedi." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri
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