BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Flaş Joe Worrall eleştirisi! "Verilen paraya günah"
Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Beşiktaş devre arasında savunma hattına Joe Worrall'ı dahil etti. A Spor yorumcusu Reha Kapsal, İngiliz savunmacıyı eleştirdi. İşte Kapsal'ın sözleri... | Beşiktaş haberleri
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