Erman Toroğlu'dan Fernando Santos'a flaş eleştiri! "Hiçbir farkı yok"
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı Akdeniz ekibinin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş için flaş eleştirilerde bulundu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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