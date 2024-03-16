BEŞİKTAŞ HABERİ: Antalyaspor'a verilen penaltı doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu; Antalyaspor'un, Beşiktaş karşısında kazandığı penaltıyı yorumladı. Toroğlu, "Karar doğru. Bu kadar aptalca bir penaltı yapılmaz" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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