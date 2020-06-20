Erman Toroğlu'dan Ersin Destanoğlu eleştirisi! "Çok büyük acemi"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor - Beşiktaş maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, Rıdvan Yılmaz'ın kaleci Ersin Destanoğlu'na attığı geri pasla ilgili "Bir kaleci o topu tutuyorsa çok büyük acemidir." dedi.

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